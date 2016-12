Disney Cinemagic 15:25 bis 16:55 Trickfilm Sammys Abenteuer 2 B 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Großartig animierte Fortsetzung des spaßigen Meeresschildkröten-Abenteuers. Sammy und Ray gehen Fischern ins Netz und kommen in ein riesiges Aquarium. Ihre mutigen Enkel folgen ihnen und wollen sie befreien. Prominente Synchronsprecher, viel Humor und flotte Musik machen die skurrile Unterwasserwelt zum Vergnügen für die gesamte Familie. Die Meeresschildkrötenfreunde Sammy und Ray sind um die ganze Welt geschwommen und kommen an den Strand ihrer Familie zurück. Besonders freuen sie sich, ihre frisch geschlüpften Enkel zu sehen. Doch die Wiedersehensfreude währt nicht lange. Sie gehen gierigen Fischern ins Netz und kommen in das größte Meeres-Aquarium der Welt. Gemeinsam mit ihren neu gewonnenen Freunden planen sie die Flucht. Ohne ihre mutigen Enkel Ricky und Ella, die ihnen gefolgt sind, wird ihnen diese aber sicher nicht gelingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Detlev Buck (Sammy) Axel Stein (Axel) Originaltitel: Sammy's avonturen 2 Regie: Vincent Kesteloot, Ben Stassen Drehbuch: Domonic Paris Musik: Ramin Djawadi