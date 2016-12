Disney Cinemagic 10:20 bis 10:45 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Klein, aber oho USA 1993 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Zauber läßt Sebastian endlich zu einer großen Krabbe wachsen. Sein sehnlichster Wunsch geht in Erfüllung, doch er hört das Wachsen nicht mehr auf und paßt bald nicht mehr in den Ozean. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Patsy Cameron, Tedd Anasti, Peter Beagle Musik: Mark Watters