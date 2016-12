FOX 04:15 bis 05:00 Fantasyserie Sleepy Hollow Der Schlag der Glocke USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Henry Parish kehrt zurück und plant, den Hexenkult von Sleepy Hollow wieder aufleben zu lassen. Seine Macht ist aber begrenzt, daher sucht er einen Verbündeten zur Unterstützung. Mit List und Tücke schafft er es, seine Mutter Katrina von der Sache zu überzeugen, denn sie selbst gehörte einst den Hexen an. Unterdessen ermitteln Ichabod und Abbie in verschiedenen Fällen, die alle auf Henrys Teufelswerk zurückzuführen sind. U.a. geht es um ein mysteriöses Glockenläuten, das bei einigen Stadtbewohnern zu Wutausbrüchen führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Orlando Jones (Captain Frank Irving) Katia Winter (Katrina Crane) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) John Noble (Henry Parrish) Mary Austin (Pedestrian) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Raven Metzner Musik: Robert Lydecker, Brian Tyler

