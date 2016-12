FOX 01:25 bis 02:05 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Reden ist Silber USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Jamie eine Frau vor ihrem brutalen Freund beschützt hat, gerät er selbst ins Visier des rachsüchtigen Mannes. Frank sieht sich derweil mit einem politischen Skandal konfrontiert: Einige unsensible Äußerungen von Henry wurden illegal mitgeschnitten und der Presse zugespielt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nikki Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Alex Chapple Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Mark Snow