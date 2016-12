FOX 22:25 bis 23:10 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Das Blut der Opfer USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Frank und Danny sind fest entschlossen, einen weltweit gesuchten Verbrecher hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dem Mann ist es bereits mehrfach gelungen, trotz der gegen ihn erhobenen Mordvorwürfe ungeschoren davonzukommen. Auch dieses Mal haben die Ermittler Schwierigkeiten, das nötige Beweismaterial für eine Verurteilung zusammenzutragen. Erin erwägt unterdessen, sich als Anwältin niederzulassen, um so die College-Kosten für Nicky leichter aufbringen zu können. Danny wiederum legt sich mit seinem neuen Chef an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Bryan Goluboff Kamera: Craig DiBona Musik: Mark Snow