Trickserie Horseland, die Pferderanch Ein Pferd namens River / Kostbares Wasser USA 2006-2008 Ein Pferd namens River: Auf Horseland wird das berühmte Rennpferd "River" erwartet, das sich dort von einer Operation erholen soll. Chili als großer Fan von River ist besonders aufgeregt. Doch River ist älter geworden und ähnelt nicht im geringsten mehr Chilis Idol, dem Gewinner aller Rennen! Und dann versucht der ergraute River auch immer wieder, den jüngeren Pferden Ratschläge zu geben und seine Erfahrungen mit ihnen zu teilen. Das kommt bei denen nicht gut an: Sie tun ihn als langweiligen, alten Besserwisser ab. Als er Chili aus einer bedrohlichen Situation retten will, gerät er selbst in Gefahr. Aber Chili folgt dem Rat des alten Pferdes, und so können beide gerettet werden. Und auch die anderen Pferde stellen fest, dass River doch nicht so ein alter Langeweiler ist. Kostbares Wasser: Wegen einer Dürre herrscht auf Horseland Wasserknappheit. Alle schränken den Wasserverbrauch ein. Bis auf Chloe! Ungeachtet der Notsituation verbraucht sie Wasser, soviel sie will. Die Freunde entdecken zwar die Wasserverschwendung, verdächtigen allerdings erst einmal Zoey. Chloe, die das mitbekommt, tut nichts, um den Irrtum aufzuklären. Erst als wirklich kein Wasser mehr fließt, bekommt Chloe einen Schrecken und erkennt, dass die Situation ernst ist... Originaltitel: Horseland Regie: Karen Hyden Drehbuch: Carter Crocker Musik: Ron Wassermann