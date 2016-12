KI.KA 10:25 bis 10:50 Trickserie Babar und die Abenteuer von Badou Windsegler / Im Marmor-Dschungel F, CDN 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Windsegler: Als Badou sieht, dass sein Opa viel zu viel arbeiten muss und nie Zeit zum Verschnaufen hat, organisiert er für ihn einen kleinen Kurzurlaub mit dem Ballon. Doch weil Badou wieder einmal etwas übereifrig ist und alles auf einmal machen wollte, hatte er vergessen, dass Seil richtig zu prüfen, mit dem der Ballon vor dem Palast festgebunden war. So driften Babar und Badou in den Winden ab und müssen eine Notlandung im gefährlichen Tiefen Dschungel machen. Und dort taucht zu allem Überfluss auch noch die angriffslustige Sleek auf. Wird es den beiden gelingen, wieder nach Hause zu kommen? Im Marmor-Dschungel: Badou und seine Freunde langweilen sich. Draußen herrscht der Monsunregen, und die Möglichkeiten, drinnen wilde Abenteuer zu erleben sind sehr begrenzt. Doch König Babar weiß Rat. Er selber langweilt sich nie im Palast, denn er macht dort die tollsten Dinge wie zum Beispiel Fantasie-Schlittschuhlaufen. Das bringt Badou sofort auf eine Idee. Er geht mit seinen Freunden Chiku und Fitz auf Palast-Safari. Badou lädt auch Dieter und Theo dazu ein. Während Theo fasziniert ist, hält Dieter den Fantasieausflug für Babykram und will Badou und seinen Freunden den Spaß verderben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Valentin Händel (Badou) Derya Flechtner (Munroe) Soraya Richter (Zawadi) Ben Hadad (Fitz) Frank Ciazynski (Cornelius) Helga Sasse (Celeste) Frank Röth (Krokodilus) Originaltitel: Babar and the Adventures of Badou Regie: Mike Fallows Drehbuch: M. Stokes, S. Sullivan, J. v. Bruggen, M. Mackay-Smith, K. Sobo Musik: Terry Tompkins