KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten geht es heute um tierisch gute Freundschaften. Robert Metcalf singt ein Lied von zwei glücklichen Vögeln: einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. André geht mit Hund Jule auf Tauchstation und beobachtet, wie Jule schwimmt. Kinder erzählen von ihren Lieblingstieren und warum sie diese so gern haben. Zebra Zoe hat Peppa zu einer Übernachtungs-party eingeladen. Alle haben ihre Kuscheltiere mitgebracht und können doch nicht einschlafen. Zum Schluss verabschieden sich Tanja und André mit einem Spiel, bei es darum geht, so viele Klamotten wie möglich anzuziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

