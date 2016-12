ARTE 20:15 bis 21:45 Historienfilm Die Glasbläserin D 2016 Nach dem gleichnamigen Roman von Petra Durst-Benning 2016-12-26 15:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Thüringer Wald, Weihnachten 1890: Nach dem plötzlichen Tod des Vaters stehen Marie und Johanna Steinmann vor dem Nichts. Marie, die Jüngere, möchte dessen Glasbläserwerkstatt gerne übernehmen und könnte das auch, doch die Zunftordnung lässt dies nicht zu. So sind die Schwestern gezwungen, sich mit schlecht entlohnten Hilfsarbeiten über Wasser zu halten: Johanna als Gehilfin des Glashändlers Friedhelm Strobel, Marie als Glasmalerin bei Wilhelm Heimer. Doch es sind harte Zeiten für Frauen: Ihre finanzielle Not zwingt Marie dazu, in eine Ehe mit Heimers Sohn Thomas einzuwilligen. Dieser entpuppt sich jedoch bald darauf als brutaler Schläger. Heimer nutzt Maries künstlerisches Talent aus, Strobel bedrängt Johanna sexuell. In ihrer Not wachsen die Schwestern enger zusammen, bis sie beschließen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie widersetzen sich den Traditionen des Dorfes, indem sie die Glasbläserwerkstatt ihres Vaters auf eigene Faust neu eröffnen. Mit der Zeit werden sie immer mutiger und errichten schließlich einen Betrieb für die Objekte aus Glas, die die Glasbläserin Marie anfertigt. Selbstbewusst stellen sie sich der männlichen Konkurrenz und erwecken mit ihren Glasarbeiten bald das Interesse eines charismatischen Händlers aus Amerika, der zudem noch ein Auge auf die hübsche Marie geworfen hat. Auf ihrem gemeinsamen emanzipatorischen Weg in Richtung Selbstbestimmung überwinden beide große Hürden, erleben schwesterlichen Zusammenhalt und erfinden ganz nebenbei die Weihnachtskugel - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Heyer (Johanna Steinmann) Maria Ehrich (Marie Steinmann) Robert Gwisdek (Peter) Dirk Borchardt (Friedhelm Strobel) Max Hopp (Wilhelm Heimer) Franz Dinda (Thomas Heimer) Karel Hermánek Jr. (Max) Originaltitel: Die Glasbläserin Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Léonie-Claire Breinersdorfer Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke