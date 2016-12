Spiegel TV Wissen 04:00 bis 04:45 Reportage Die investigative Reportage Die Angst vor Allahs Kriegern USA, D 2011 Merken Mehr als zehn Jahre nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 schürt ein aggressives Netzwerk von Anti-Islamisten in Europa und in den USA die Angst vor Muslimen mit Hilfe von Blogs, Kundgebungen und Demonstrationsmärschen. Adam Yamaguchi taucht ein in die Szene und erfährt, welches Bild vom Islam vermittelt wird. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Vanguard

