Spiegel TV Wissen 12:50 bis 13:40 Dokumentation Die Ernährung von morgen GB 2015 In der ersten Folge begutachtet Dara Ò Briain mit seinen Spezialisten folgende neue Entwicklungen: In London steht ein Pizzaautomat, der in drei Minuten eine frische Pizza herstellt. Riesige Hightech-Gewächshäuser im englischen Kent produzieren jedes Jahr 16 Millionen Paprika, 13 Millionen Salatgurken und 430 Millionen Tomaten. Im chinesischen "Robot Restaurant" kochen und bedienen Roboter.