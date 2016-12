National Geographic Wildlife 04:05 bis 04:50 Dokumentation Die Leoparden von Dead Tree Island SA 2010 2016-12-11 12:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Mitten im Okavango-Delta im Nordwesten Botswanas liegt Dead Tree Island. Der wenig einladende Name dieses überschaubaren Stücks trockenen Bodens in der schier unermesslichen Weite des gigantischen Feuchtgebiets täuscht darüber hinweg, dass es hier von Leben nur so wimmelt. Zahllose Tierarten sind rund um die Insel zu Hause. Unter den Antilopen, Gnus und Büffeln leben auch drei Leoparden. Anders als sonst bei diesen scheuen Großkatzen üblich, führen sie eine Art halbwegs friedlicher Koexistenz. Zumindest respektieren sie einander. Die besonderen Bedingungen von Dead Tree Island, der Wechsel von Flut und Trockenheit sowie die Wanderungen der Beutetiere lassen auch gar kein anderes Verhalten zu. NATIONAL GEOGRAPHIC gewährt einen tiefen Einblick in die dennoch raue Leopardenwelt des Okavango-Gebiets. Die Zuschauer werden Zeugen eines atemberaubenden Naturschauspiels, das auch Elemente einer herzergreifenden Tragödie einschließt. Schließlich hat jedes der drei Raubtiere im Grunde nur ein Ziel: die uneingeschränkte Herrschaft über Dead Tree Island. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Leopards of Dead Tree Island

