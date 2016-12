National Geographic Wildlife 20:35 bis 21:00 Dokumentation Spiel des Lebens In der Dunkelheit CZ 2015 2016-12-10 05:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Während die einen in der Dunkelheit ruhen, machen die anderen die Nacht zum Tag: Es gibt zahllose Tiere, die erst im fahlen Licht von Mond und Sternen so richtig aufleben. Diese Episode von "Spiel des Lebens" befasst sich vornehmlich mit nachtaktiven Arten, die sich auf faszinierende Weise der Finsternis angepasst haben. Wer sind diese Überlebenskämpfer? Wie finden sie in der Dunkelheit Nahrung? Und wo suchen sie tagsüber Schutz? Auf dem Programm stehen neben Waschbären und Feldmäusen u.a. Füchse, Katzen und Stachelschweine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life