National Geographic Wildlife 19:25 bis 20:10 Dokumentation Safari Brothers Verschwundener Löwe USA 2016 2016-12-10 04:15 Stereo 16:9 HDTV In dieser Folge werden Grants Fähigkeiten als Spurensucher und Okavango-Experte auf die Probe gestellt. Ein Löwenforscher rekrutiert ihn, um ein vermisstes Tier zu auszuspüren. Es handelt sich dabei um einen männlichen Löwen, dessen GPS-Ortungshalsband nicht mehr funktioniert. Brent wiederum hat weitaus ernsthaftere Probleme: Bei einer Flussüberquerung wird sein Truck geflutet, wodurch die Elektrik einen Kurzschluss bekommt. Nun kann er niemanden per Funk oder Handy erreichen. Er ist völlig sich auf alleine gestellt - und die Nacht bricht in rasanter Geschwindigkeit herein... Originaltitel: Safari Brothers