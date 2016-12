National Geographic Wildlife 10:25 bis 11:15 Dokumentation Cesar Millan: Auf den Hund gekommen Hilfe für Janna E 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Janna ist eine lebendige, aktive Zuchthündin, die viel Beschäftigung braucht, aber zurzeit ohne Aufgabe ist. Das Leben in Gefangenschaft und der Mangel an Motivation haben zu schweren Verhaltensstörungen geführt; Janna verstümmelt sich selbst. Cesar Millan steht vor einer seiner größten Herausforderungen: Er will Janna heilen und für sie ein neues Zuhause finden - und eine neue Aufgabe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar Millan's Leader of the Pack