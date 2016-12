National Geographic Wildlife 07:10 bis 07:55 Dokusoap Der Hundeflüsterer Zu Besuch in der Playboy Mansion USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die berühmte "Playboy Mansion", Hugh Hefners exklusive Villa im sonnigen Los Angeles, ist berüchtigt für ihre Partys. Der "Playboy"-Gründer lebt hier mit einigen seiner Playmates - und deren Hunden. Shera Bechard, Miss November 2010, benötigt dringend Hilfe von Hundeflüsterer Cesar für ihren Chihuahua-Mix Willa. Die Hündin schikaniert Hefners zweijährigen King-Charles-Spaniel. Cesars nächstes Ziel ist Redondo Beach. Hier wartet die verzweifelte Miss Februar 2010, Heather Rae Young: Ihr Chihuahua Brandy greift andauernd andere Hunde an. Schließlich reist Cesar noch nach Orange County zu Tiffany Toth. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shera Bechard (Herself) Tiffany Toth (Herself) Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer

