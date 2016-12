Kinowelt 15:25 bis 17:00 Krimi Detektive F, CH 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Im Pariser Hotel Concorde St. Lazare hat sich eine Gruppe von Detektiven eingenistet, die heimlich die anderen Gäste ausspähen - den Piloten Emíle Chenal, den Box-Promoter Jim Warner, seinen Schützling Tiger Jones und die barbusige Prinzessin der Bahamas. Vor allem aber interessieren sich die Detektive für den Mafia-Boss The Prince, dessen kriminelle Mitarbeiter offenbar das ganze Hotel unter ihre Kontrolle gebracht haben. Godards brillanter Genre-Mix ist eine Hommage an den Film Noir. Die Mischung aus Banalität und Absurdität, die gerade in ihrer Kombination einen lakonischen Humor entwickelt, lässt den Meister der Nouvelle Vague in einem neuen Licht erscheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claude Brasseur (Emile Chenal) Nathalie Baye (Françoise Chenal) Johnny Hallyday (Jim Fox Warner) Laurent Terzieff (William Prospero) Jean-Pierre Léaud (Inspektor Neveu) Alain Cuny (Mafioso) Aurelle Doazan (Arielle) Originaltitel: Détective Regie: Jean-Luc Godard Drehbuch: Alain Sarde, Philippe Setbon, Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville Kamera: Bruno Nuytten, Louis Bihi, Pierre Novion Altersempfehlung: ab 16