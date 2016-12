ATV 01:45 bis 02:30 Krimiserie Criminal Minds Outlaws USA 2015 Stereo Merken Als bei einem Überfall auf ein Restaurant in Las Vegas, New Mexico, drei Mitarbeiter getötet werden und das Gebäude anschließend in Brand gesetzt wird, übernimmt das BAU-Team den Fall. Denn in derselben Stadt geschah vor sechs Jahren ein ganz ähnliches Verbrechen, das nie aufgeklärt wurde. Der Tathergang spricht in beiden Fällen für ein Täter-Duo. Die Art, wie das weibliche Opfer gefesselt war, beweist, dass einer der Täter bei beiden Verbrechen derselbe war. Doch der höhere Grad an Brutalität spricht dafür, dass der Täter von damals inzwischen einen neuen Partner hat. Um die Killer zu fassen, müssen die Profiler herausfinden, warum der Täter von damals ausgerechnet jetzt nach Las Vegas zurückgekehrt ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Benito Martinez (Chief Raul Montoya) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Larry Teng Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12