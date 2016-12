ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest Eine Krähe hackt der anderen ein Auge aus USA 2014 2016-12-10 02:30 Stereo Merken Während Finch und Root versuchen einen Plan von Samaritan zu sabotieren, überprüfen Shaw und Reese den Weinhändler Tomas Koroa. Da gegen ihn nichts vorliegt, vermuten sie zuerst, dass er in Gefahr ist. Doch dann beobachten sie ihn bei einem cleveren Raub und finden heraus, dass er der Kopf einer von Interpol gesuchten Diebesbande ist. Um unauffällig an ihm dran bleiben zu können, wird Shaw in seine Gang eingeschleust. Dadurch ist sie beim nächsten Raub dabei. Bei der Beute handelt es sich diesmal aber nicht um Kunstgegenstände, sondern um ein tödliches Virus. Tomas ist genauso entsetzt wie Shaw. Die restliche Gang wurde jedoch speziell für diesen Einsatz bezahlt und dafür, Tomas anschließend zu töten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Adrian Bellani (Tomas Koroa) David Vadim (Marko Jevdice) Originaltitel: Person of Interest Regie: Sylvain White Drehbuch: David Slack Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16