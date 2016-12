ATV 13:05 bis 14:00 Actionserie Longmire Mordende Bären und alte Hasen USA 2012 2016-12-11 10:00 Stereo Merken Ferg stößt auf die Leiche eines Mannes, der von einem Bären angegriffen wurde. Als Longmire und Vic zur weiteren Untersuchung des Falls herangezogen werden, können sie die Identität des Opfers feststellen und entdecken, dass der kürzlich aus dem Gefängnis entlassene Ed Crawley festgebunden wurde, weswegen es sich um einen geplanten Mord handeln muss. Zu den Verdächtigen gehören neben den Eltern des Mädchens, das Crawley getötet hatte, auch Crawleys Schwager sowie mögliche Komplizen in einem Drogenring. Außerdem muss Longmire den Bären finden, der für diese Attacke verantwortlich war?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Peter Weller (Lucien Connally) Originaltitel: Longmire Regie: Peter Weller Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: J. Michael Muro Musik: David Shephard Altersempfehlung: ab 12