ATV 10:30 bis 11:25 Actionserie Revolution Immer das gleiche Spiel USA 2013 Stereo Merken Monroe gibt Neville eine letzte Chance, das Vertrauen in ihn unter Beweis zu stellen. Während des angeordneten Einsatzes wird der Major von den Rebellen gefangen genommen. Seinem Sohn Jason, der sich inzwischen dem Widerstand angeschlossen hat, gelingt es, Neville Informationen über Monroes Pläne zu entlocken. Miles und die anderen kommen zu einer alten Fabrik und müssen entdecken, dass der Milizführer in den Besitz einer Atombombe gelangt ist. Rachel klärt Aaron über die Hintergründe des Blackouts auf und macht sich mit ihm auf den Weg zum "Tower", um den Strom wieder einzuschalten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Tim Guinee (Ben Matheson) Anna Lise Phillips (Maggie) Giancarlo Esposito (Major Tom Neville) Originaltitel: Revolution Regie: John F. Showalter Drehbuch: Eric Kripke, Monica Breen, Matt Pitts Kamera: David Stockton Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16