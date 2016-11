RTL2You 12:10 bis 12:35 Trickserie One Piece Ende der Tyrannei J 2000 Stereo Merken Ruffy findet bei Arlong all die Karten, die Nami für ihn zeichnen musste und er findet auch einen Stift, der voller Blut ist. Er beginnt, alle Regale mit Karten zu zerstören, weil er glaubt, dass Nami erleichtert sein wird, wenn das Zimmer, in dem sie so unglücklich war, zerstört wird. So beginnt ein gnadenloser Kampf zwischen Arlong und Ruffy, in dessen Verlauf das gesamte Gebäude einstürzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda