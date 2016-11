RTL2You 23:55 bis 00:40 Mysteryserie Teen Wolf Der Benefactor USA 2014 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Scott versucht, Liam auf den anstehenden Vollmond vorzubereiten, was nicht einfach ist. Erst mit einem Trick können die Freunde ihn in Lydias Haus locken, um ihn dort im Bootshaus anzuketten. Auch Malia muss erst lernen, die Kontrolle über sich selbst zu haben in dieser Nacht. Währenddessen geht weiterhin der Axtmörder um. Schließlich gelingt es Lydia, eine Liste mit den Namen der möglichen Opfer zu entschlüsseln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler Posey (Scott McCall) Dylan O'Brien (Stiles Stilinski) Tyler Hoechlin (Derek Hale) Holland Roden (Lydia Martin) Shelley Hennig (Malia Tate) Arden Cho (Kira Yukimura) JR Bourne (Chris Argent) Originaltitel: Teen Wolf Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: Jeff Davis, Ian Stokes Kamera: David Daniel