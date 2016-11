RTL2You 02:55 bis 03:45 Dokusoap KISS or CASH D 2014 16:9 HDTV Merken Ein Mann, sechs Frauen und die Frage: Liebe oder Geld? In der RTL II-Doku-Soap KISS OR CASH haben jeweils sechs junge Singleladys fünf Tage Zeit, das Herz eines attraktiven Traummanns zu erobern. Auf der sonnigen Urlaubsinsel Ibiza wird geflirtet, gedatet, gekämpft und gelacht denn alle Teilnehmer haben genug vom Singledasein und sehnen sich nach der großen Liebe. In der aktuellen Folge muss sich André für eine der drei Finalistinnen entscheiden. Wählt seine Herzensdame KISS oder CASH? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: KISS or CASH