RTL2You 05:40 bis 06:05 Magazin Hainspiel D 2016 16:9 HDTV Merken Videospielfilme gibt es nun wirklich wie Sand am Meer, aber neuerdings sollen sie auch in Serie gehen. Mehr dazu in der neuen Hainspiel-Folge. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hainspiel