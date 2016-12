ATV 2 12:55 bis 13:50 Serien Las Vegas Der Maulwurf USA 2004 Stereo Merken Fred Puterbaugh hat einst versucht, im Montecito Selbstmord zu begehen und wurde in letzter Sekunde von Danny gerettet. Jetzt ist der Millionär wieder zu Besuch und versucht das Herz seiner Angebeteten Nessa zu erobern. Die hat allerdings wenig Interesse an ihrem Verehrer. Im Casino werden zwei Gäste verdächtigt, Karten zu zählen. Um weitere Schritte einleiten zu können, müssen Danny, Mike und Sam jedoch herausfinden, wie die Betrüger mit einander kommunizieren. Schließlich wird klar, dass jemand im Überwachungsraum mit den Kartenzählern unter einer Decke steckt. Es gibt also einen Maulwurf unter den Mitarbeitern?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Caan (Ed Deline) Nikki Cox (Mary Connel) Vanessa Marcil (Samantha Marquez) James Lesure (Mike Cannon) Josh Duhamel (Danny McCoy) Molly Sims (Delinda Deline) Marsha Thomason (Nessa "Ice Queen" Holt) Originaltitel: Las Vegas Regie: Daniel Sackheim Drehbuch: Gardner Stern Kamera: John C. Newby, John Newby Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 12