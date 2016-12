hr2 20:05 bis 23:00 Sonstiges Georg Friedrich Händel: "Saul" Oratorium in drei Akten Merken Händel komponierte "Saul" in nur zwei Monaten. Als das Oratorium am 16. Januar 1739 im Londoner King's Theatre am Haymarket uraufgeführt wurde, war der Erfolg überwältigend. Schon der Eingangschor faszinierte das Publikum. "Tausende hast du erschlagen, Saul; David aber hat Zehntausende erschlagen", jubelt der Chor zu Beginn von Händels wohl stärkstem Oratorium und wäre das Thema nicht so deftig-kriegerisch, könnte dieser Chorsatz dem berühmten "Halleluja" aus dem "Messias" durchaus den Rang ablaufen. Die biblische Machtgeschichte um König Saul und den Zither spielenden David ist unter allen Händel-Oratorien die mit der opernhaftesten Dramatik und der farbigsten Instrumentierung. hr2-kultur sendet heute Händels "Saul" in einer Aufnahme aus dem Wiener Musikverein unter der musikalischen Leitung des im März dieses Jahres verstorbenen Dirigenten Nikolaus Harnoncourt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Roberta Invernizzi (Sopran), Martina Janková (Sopran), Marjana Lipovsek (Alt), David Hansen (Countertenor), Andrew Staples (Tenor), Benjamin Hulett (Tenor), Florian Boesch (Bass), Bastian Thomas Kohl (Bass), Arnold-Schönberg-Chor, Concentus Musicus Wien,