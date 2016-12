puls 4 04:25 bis 05:45 Actionfilm Die nackte Kanone USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lt. Drebin verdächtigt den zwielichtigen Geschäftsmann Vincent Ludwig eines Mordanschlag auf seinen Kollegen. Bei seinen Recherchen in Ludwigs Büro kann Drebin allerdings außer der auffallend hübschen Sekretärin Jane nichts entdecken. Ludwig nutzt die spontane Zuneigung der beiden, um Informationen über den Stand der Ermittlungen der Polizei zu erhalten. Er hat den Auftrag angenommen, die britische Queen bei ihrem bevorstehenden Besuch in Los Angeles zu ermorden. Nachdem die Warnungen des tollpatschigen Polizisten nicht ernst genommen werden, muß Drebin allein zur Tat schreiten. Die Queen erlebt dabei zwar ein paar unangenehme Überraschungen, aber der Anschlag kann verhindert werden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Leslie Nielsen (Frank Drebin) Priscilla Presley (Jane Spencer) Ricardo Montalban (Vincent Ludwig) George Kennedy (Ed Hocken) O.J. Simpson (Nordberg) Susan Beaubian (Mrs. Nordberg) Nancy Marchand (Bürgermeister) Originaltitel: The Naked Gun Regie: David Zucker Drehbuch: Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker, Pat Proft Kamera: Robert Stevens Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12