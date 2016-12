puls 4 01:35 bis 02:55 Actionfilm Cyborg USA 1989 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der Welt nach dem atomaren Overkill sind die wenigen Überlebenden von einer tödlichen Seuche bedroht. Die "Letzten der Alten Welt" schicken einen weiblichen Cyborg, ein halbelektronisches Zwitterwesen, um das rettende Serum zu besorgen. Die "Piraten" unter der Führung des grausamen Fender sind ebenfalls an dem Heilmittel interessiert. In ihren Händen würde es die Zementierung der herrschenden apokalyptischen Zustände garantieren. Das glückliche Ende der Mission des Cyborgs wird durch Gibson, den "Slinger" (Revolvermann) ermöglicht. Gibson hatte noch eine private Rechnung mit Fender, der seine Frau und deren Kinder töten ließ, offen. Dabei findet er sogar seine totgeglaubte Stieftochter wieder. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Gibson Rickenbacker) Deborah Richter (Nady Simmons) Vincent Klyn (Fender Tremolo) Alex Daniels (Marshall Strat) Dayle Haddon (Pearl Prophet) Blaise Loong (Furman Vux / Pirat / Bandit) Ralf Möller (Brick Bardo) Originaltitel: Cyborg Regie: Albert Pyun Drehbuch: Kitty Chalmers Kamera: Philip Alan Waters Musik: Kevin Bassinson Altersempfehlung: ab 18