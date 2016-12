Bayern 4 19:05 bis 21:30 Oper Giuseppe Verdi: "Simon Boccanegra" Melodramma in einem Prolog und drei Akten. In italienischer Sprache Merken Selbst Verdi wäre wohl zufrieden gewesen: mit der Aufnahme des "Simon Boccanegra", die 1977 im Zusammenhang mit einer gefeierten Bühnenproduktion der Mailänder Scala entstand. Die vom damaligen Musikdirektor Claudio Abbado mit großer Akkuratesse und viel Feinsinn einstudierte Interpretation bejubelte man auch auf Tournee in London, Paris und Wien. Der charismatische Dirigent hat damit seine homogenste, farbigste, nobelste Operneinspielung überhaupt vorgelegt: mit einem veritablen "Dreamteam" auf Sängerseite - nicht nur durch die superlativischen Leistungen von Mirella Freni und Piero Cappuccilli, sondern auch die damals noch frischen Stimmen von Nicolai Ghiaurov und José Carreras. Zu dessen 70. Geburtstag sendet BR-KLASSIK (neben einer Arien-Auswahl in "con passione" am 5. Dezember) das überragende "Boccanegra"-Dokument noch einmal komplett. Es gibt wenige Verdi-Opern, denen während der letzten vierzig Jahre eine künstlerische Glückskonstellation dieser Größenordnung zuteilwurde. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Piero Cappuccilli (Simon Boccanegra), Mirella Freni (Amelia Grimaldi), Nicolai Ghiaurov (Jacopo Fiesco), José Carreras (Gabriele Adorno), José van Dam (Paolo Albiani), Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, Claudio Abbado (Leitung)