Deutschlandfunk 10:05 bis 11:00 Sonstiges Klassik - Pop - et cetera Merken "Wir sind Menschenfresser, die vom warmen Blut ihrer Opfer ?leben" - so drastisch beschrieb Georg Stefan Troller einmal die Art, wie er Interviews führte. ?Seine Geschichten haben ihn zur Reporterlegende gemacht. 1921 in Wien geboren, musste der Sohn eines jüdischen Pelzhändlers mit knapp 17 Jahren unter Lebensgefahr über Frankreich in die USA fliehen. Als amerikanischer Soldat kam er nach dem Krieg nach Europa zurück, um Nazi-Täter zu befragen. Nach einem Studium in Kalifornien wählte Troller Paris als seine neue Heimat, wo er seit 1949 lebt. Als Radioreporter für deutsche Sender begann er seine Journalistenkarriere. Anfang der 60er-Jahre wechselte er zum Fernsehen und erwarb sich erste Berühmtheit mit dem "Pariser Journal" im Auftrag des WDR: Geschichten über die großen und kleinen Leute in der Seine-Metropole. Endgültig zur Reporterikone machten ihn seine Fernsehporträts und Reportagen für das ZDF in der Sendereihe "Personenbeschreibung". Troller brachte mit einer sehr eigenen Interviewtechnik seine Protagonisten dazu, mehr preiszugeben, als diese wollten. Mittlerweile ?arbeitet Troller nicht mehr fürs Fernsehen. Aber als Autor und Erzähler seines erlebnisreichen Lebens ist er noch immer mit neuen Büchern unterwegs zu ?Lesungen. Und genau heute, am 10. Dezember, wird Georg Stefan Troller 95 Jahre alt, und wir können dem Geburtstagskind zuhören, wenn er bei Klassik-Pop-et cetera über sein Leben und seine Lieblingsmusik erzählt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Georg Stefan Troller (Fernsehreporter, Dokumentarfilmer und Buchautor)