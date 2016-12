ORF 2 00:35 bis 02:05 Krimi Columbo: Momentaufnahme für die Ewigkeit USA 1974 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Der Fotograf Paul Galesko erträgt die Nörgeleien seiner Frau nicht mehr. Daher heuert er einen gerade aus dem Gefängnis entlassenen Kriminellen an, der eine Entführung vortäuschen soll. Galesko tötet zunächst seine Frau und anschließend den ehemaligen Häftling. Er selbst inszeniert sich als Opfer, das bei der Übergabe des Lösegeldes vom Entführer verletzt wurde. Doch dem findigen Ermittler Columbo fallen einige Ungereimtheiten auf. Dick van Dyke, der in Walt Disneys Mary Poppins den Schornsteinfeger Bert gibt, spielt in dieser Episode den Mörder Paul Galesko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Dick Van Dyke (Paul Galesko) Don Gordon (Alvin Deschler) Larry Storch (Mr. Weekly) Antoinette Bower (Frances Galesko) David Sheiner (Ray) Michael Strong (Sgt. Hoffman) Originaltitel: Columbo Regie: Alf Kjellin Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: William Cronjager Musik: Bernardo Segall Altersempfehlung: ab 12