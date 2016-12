ORF 1 03:40 bis 05:10 Komödie Das Beste kommt zum Schluss USA 2007 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Witziges Buddy-Movie mit Tiefgang. Unter der Regie von Komödienspezialist Rob Reiner ('Harry und Sally', 'Wo die Liebe hinfällt') verbringen die Hollywood-Giganten Jack Nicholson und Morgan Freeman gemeinsam ihre letzten Tage und setzen zu einem berauschenden Höhenflug an. Edward Cole hat Milliarden verdient, indem er Krankenhäuser aufkauft und diesen einen rigorosen Sparkurs aufzwingt. Nun droht ihm seine Habgier auf den Kopf zu fallen. Ausgerechnet bei der Verkündigung eines weiteren großartigen Deals spuckt Cole Blut und landet als Todgeweihter im selben Krankenzimmer wie der bescheidene Automechaniker Carter Chambers. Obwohl die zwei Welten trennen, wissen beide, dass sie viel voneinander lernen können - und diese Chance wollen sie nutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Nicholson (Edward Cole) Morgan Freeman (Carter Chambers) Sean Hayes (Thomas) Beverly Todd (Virginia Chambers) Rob Morrow (Dr. Hollins) Alfonso Freeman (Roger) Rowena King (Angelica) Originaltitel: The Bucket List Regie: Rob Reiner Drehbuch: Justin Zackham Kamera: John Schwartzman Musik: Marc Shaiman