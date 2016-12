KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie SimsalaGrimm Märchen von einem der auszog, das Fürchten zu lernen / Die sechs Schwäne / Die Gänsehirtin am Brunne D 1999-2010 Stereo Live TV Merken Märchen von einem der auszog, das Fürchten zu lernen: Yoyo ist baff: Dieser Hans ist ja noch mutiger als er selber! Rein gar nichts vermag dem Kerl Angst einzujagen. Und darüber ärgert er sich auch noch und will partout lernen, was es heißt, sich zu fürchten! Die drei ziehen also los und begegnen Gespenstern, Drachen und anderen Kreaturen der Hölle, aber nichts von alledem bringt den tapferen Hans aus der Ruhe. Wirklich gar nichts? Oder gibt es da doch etwas, was ihn zum Zittern bringen kann? Die sechs Schwäne: Ist es denn die Möglichkeit: Gleich sechs verzauberte Prinzen auf einmal? Yoyo und Doc Croc trauen ihren Augen nicht, als die sechs Schwäne für wenige Augenblicke ihre Menschengestalt annehmen. Yoyo und Doc Croc helfen den verzauberten Prinzen, die seltenen Sternblumen, die nur in Sümpfen und Mooren wachsen, zu finden, denn diese außergewöhnlichen Blumen sind ihre einzige Hoffnung. Die Gänsehirtin am Brunnen: Da soll noch einer durchsteigen! Mal erscheint Alina als uralte hässliche Gänsehirtin, dann wieder als bezaubernde Prinzessin, mal versteckt sie sich irgendwo im Wald, dann taucht sie wieder im Königsschloss auf! Und ausgerechnet in so jemanden muss sich der Prinz verlieben. Aber wie immer stehen Yoyo und Doc Croc dem Unglücklichen mit Rat und Tat zur Seite, denn schließlich finden die beiden romantische Liebesgeschichten toll. Die Schöne und das Biest: Ein armer Händler gerät auf dem Rückweg nach Hause gemeinsam mit Doc Croc und Yoyo in ein magisches Schloss und pflückt dort im Garten für seine jüngste Tochter eine blühende Rose. Doch dabei erwischt ihn der Hausherr, ein furchterregendes Biest, und verlangt von ihm, entweder für immer sein Gefangener zu sein oder die Tochter, für die die Rose bestimmt war, zu ihm zu schicken. Als das Mädchen davon hört, geht sie freiwillig zum Schloss, um ihren Vater vor der Gefangenschaft zu retten, und findet heraus, dass das Biest eine sehr geheimnisvolle Geschichte hat ... Der kleine Muck: Der kleine Muck, der sich aufgrund seines zwergenhaften Wuchses schwer durchs Leben kämpfen muss, erhält von Frau Ahavzi den Auftrag, ihre Katzen zu hüten. In ihrer Wohnung findet er ein merkwürdiges Paar Pantoffeln, mit denen man schneller als jeder andere Mensch laufen kann, und einen magischen Stock, mit dem man verborgene Schätze auftun kann. So ausgestattet gelingt es ihm kurz darauf, eine Stellung als Kurier beim König zu bekommen, fällt dort aber einer bösen Intrige des Schatzmeisters zum Opfer und landet im Gefängnis. Doch Doc Croc und Yoyo haben schnell eine Idee, wie sie ihn retten können ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Hubertus von Lerchenfeld (Yoyo) Jörg Stuttmann (Doc Croc) Originaltitel: SimsalaGrimm Regie: Gerhard Hahn, Eunice A. Ellis Musik: Harry Schnitzler, Nicholas Varley