Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Gefallene Engel D 2002 Merken Als die junge Nadine Kessler tot im Park aufgefunden wird, deutet vieles auf eine Überdosis Heroin hin. Für Jupp, der die Tote kannte, gibt es jedoch Indizien für einen Mord. Er ermittelt, dass Nadine in letzter Zeit häufig den fünfjährigen Sohn der reichen Familie Bröder beobachtete: Planten sie und ihr drogenabhängiger Freund Gorki eine Entführung? Stück für Stück erfahren Jupp und Taube die ganze Wahrheit: Der kleine Lukas Bröder war Nadines leiblicher Sohn! Die Spur führ in die Privatklinik des Prof. Paulus, der damals illegal die Adoption durch die Bröders gegen eine gute Stange Geld organisierte. Als Paulus seinen einträglichen privaten Kinderhandel gefährdet sieht, ergreift er brutale Gegenmaßnahmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Christian M. Goebel (Klaus Taube) Tim Grindau (Florian Hennes) Luca Zamperoni (Gino Bruni) Annette Frier (Jenny) Gustav Peter Wöhler (Achim Pohl) Lucas Gregorowicz (Gorki Nowak) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Michael Schneider Drehbuch: Hans G. Müller-Welters Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16