ORF 1 20:15 bis 22:10 Komödie Saving Mr. Banks USA, GB, AUS 2013 2016-12-10 01:45 20 40 60 80 100 Merken Brillant inszenierte Reise in Walt Disneys fantastisch kreative Welt der 60er Jahre. Emma Thompson bringt als kratzbürstige Autorin die heile Märchenwelt von Zeichentrick-Tycoon Tom Hanks ('Sully', ab 2.12. in unseren Kinos) ordentlich ins Wanken. Im Kampf der beiden Titanen entsteht der Disney-Klassiker 'Mary Poppins'. Golden Globe-Nominierung für Emma Thompson, Oscar-Nominierung für die Musik. Walt Disney will das erfolgreiche Kinderbuch "Mary Poppins" unbedingt verfilmen, so hat er es seinen beiden Töchtern versprochen. Über zwanzig Jahre verweigert die exzentrische Autorin P.L. Travers jedoch strikt die Freigabe der Rechte. Finanziell angeschlagen, kommt sie 1961 aber der Einladung in die Disney-Studios in L.A. nach. Nur, wenn ihr bis ins letzte Detail Entscheidungsfreiheit gewährt wird, würde sie einwilligen. Ihre sture Haltung gefährdet das Projekt, bis Walt Disney den wahren Grund ihres Widerstands erfährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Thompson (P.L. Travers) Tom Hanks (Walt Disney) Paul Giamatti (Ralph) Jason Schwartzman (Richard Sherman) Colin Farrell (Travers Goff) Bradley Whitford (Don DaGradi) Annie Rose Buckley (Ginty) Originaltitel: Saving Mr. Banks Regie: John Lee Hancock Drehbuch: Kelly Marcel, Sue Smith Kamera: John Schwartzman Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 6