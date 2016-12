Sky Sport Austria 15:30 bis 18:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga Cashpoint SCR Altach - RZ Pellets WAC, 19. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Das hat gesessen: Das Überraschungsteam aus Altach hat gegen Red Bull Salzburg deutlich seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Mit 1:4 nahmen die "Roten Bullen" den SCR auf die Hörner. "In der ersten Hälfte waren wir zu langsam, in der zweiten Hälfte haben wir zu wenig gegen den Ball gespielt", monierte SCR-Coach Werner Grabherr. Die Konsequenz der Pleite: Die Vorarlberger sind die Tabellenführung vorerst an Sturm Graz los. Die Steirer schossen indessen den Wolfsberger AC mit 0:4 aus dessen eigenem Stadion. Sowohl beim WAC als auch bei Altach ist nach den deutlichen Watschn Wunden lecken angesagt. Wer kommt mit dem Nackenschlag besser zurecht und zeigt eine adäquate Trotzreaktion? Kommenta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie