Schweiz 2 01:40 bis 01:50 Filme Mutter hat immer Recht S 2016 2016-12-10 04:05 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nun ist es raus: Der Sohn ist also homosexuell. Gerade hat er ihr seinen Freund vorgestellt. Zum Glück ist sie so eine tolerante Mutter. Seinem Vater sollte er es aber lieber noch nicht sagen, meint sie. Das Gespräch zwischen Mutter und Sohn in der Enge des Autos verhakt sich mehr und mehr, und bald stellt sich die Frage, wer denn hier tolerant ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Gustavsson (Sohn) Hanna Ullerstam (Mutter) Karl-Erik Franzén (Freund) Originaltitel: Mamma vet bäst Regie: Mikael Bundsen Drehbuch: Mikael Bundsen