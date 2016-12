Schweiz 2 22:35 bis 22:50 Filme Von Faltbooten und Heringen CH 2014 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es ist Juli, die Vögel pfeifen, doch wer sich auf dem idyllischen Campingplatz in "Faltbooten und Heringen" niederlassen will, muss einige Regeln befolgen. Abfallsünden sind genauso intolerabel wie ein zu kleiner Abstand zum Nachbarszelt. Dem fremdsprachigen Touristen Paolo mutet dieser Wahn etwas fremd an. Elena Brotschi karikiert mit feinem Sinn für Symmetrie die Schweizer Ordnungsliebe und lässt Erinnerungen an unschuldige Ferienzeiten aufleben. "Von Faltbooten und Heringen" ist ihr Abschlussfilm an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jara Bihler (Annina) Thomas Butteweg (Pjotr) Jonas Gygax (Ivan) Philippe Heule (Jonas) Aminta Iseppi (Paolo) Janina Kutschan (Sandra) Originaltitel: Von Faltbooten und Heringen Regie: Elena Brotschi Drehbuch: Mario Gysi, Elena Brotschi Musik: Heidi Happy, Maria Hänggi, The Teenage Kings, Benjamin Pogonatos