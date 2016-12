Schweiz 2 22:20 bis 22:35 Filme Herman the German D 2015 2016-12-10 02:30 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Herman ist Anfang 50 und einer der dienstältesten Bombenentschärfer Deutschlands. Gerne würde er einmal eine dieser klassischen Filmbomben entschärfen, wie man sie aus dem Kino kennt. Doch die einzige Bombe auf die er regelmäßig trifft ist die Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg. Nach einer ärztlichen Untersuchung erfährt Herman, dass er unter dem seltenen Kahnawake-Syndrom leidet, welches dafür sorgt, dass bei ihm die Emotion "Angst" nicht mehr abrufbar ist. Die Ärztin hat für Herman nur einen Rat: Er muss seine Zentralangst finden, um das Furchtzentrum in seinem Kopf zu reaktivieren. Dadurch wird er gezwungen, jede Phobie der Welt auszutesten, um wieder normal zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gustav Peter Wöhler (Herman) Anke Engelke (Dr. Werner) Thorsten Franzen (Humphrey) Piet Fuchs (Reporter Dietrich) Dolunay Gördüm (Parachutist) Mareike Hein (Ingrid) Enno Kalisch (Dentist) Originaltitel: Herman the German Regie: Michael Binz Drehbuch: Michael Binz Kamera: Jesse Mazuch