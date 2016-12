Schweiz 1 02:35 bis 05:05 Show Happy Day Emotionen im Eispalast Susi und der Superflieger / Ein neues Zuhause für Familie Heinimann aus Bennwil BL CH 2016 Stereo HDTV Merken Susi und der Superflieger Für Susi Schneuwly, 50, ist der Flughafen Zürich der schönste Ort der Welt. Aber nicht, weil sie so gern verreist: Die Zürcherin wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal hinter die Kulissen des Flughafens schauen zu dürfen. Und ihr allergrösster Traum ist es, selbst ein grosses Passagierflugzeug einzuwinken. Aber für Zivilpersonen ist der Sicherheitsbereich absolute Sperrzone. Doch so leicht gibt Röbi Koller nicht auf: Für Susi öffnet er Türen, die sonst fest verschlossen sind. Ein neues Zuhause für Familie Heinimann aus Bennwil Das Leben Heinimanns wird von einer schlimmen Erbkrankheit bestimmt. Das Ehepaar Gina und Daniel hat durch die Krankheit vor acht Jahren ihren Sohn Robin verloren. Der 14-jährige Justin leidet ebenfalls daran. Nur der Jüngste, Marvin, ist gesund. In all den Jahren des Hoffens und Bangens hatte Familie Heinimann weder die Kraft noch die Zeit, ihr altes Haus zu renovieren. Neben ihrem Landwirtschaftsbetrieb in Bennwil BL arbeiten beide in einem zweiten Job, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht nur Justin wünscht sich für sein Mami endlich eine neue Küche. Kiki Maeder und ihr Umbauteam helfen der Familie, damit dieser Wunsch endlich in Erfüllung geht. Live im Studio: Andreas Gabalier, Schluneggers Heimweh und "Art on Ice" Der österreichische Superstar Gabalier singt im "Happy Day"-Starduett mit seinem Fan Romina Michel, 18, der Schreinerlehrtochter aus Grindelwald, seinen Hit "I sing a Liad für di" in einer ganz besonderen Unplugged-Version. Die Männer von Heimweh sind die Musiküberraschung des Jahres und bringen einen ganz besonderen Song mit. Und für die Künstlerinnen und Künstler von "Art on Ice" wird das Studio zum Eisfeld: Sarah Meier, Europameisterin im Eiskunstlauf und Schlangenfrau Nina Burri treten zur Musik von James Morrison auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Röbi Koller, Kiki Maeder Gäste: Gäste: Andreas Gabalier (Sänger der volkstümlichen Musik), Schlunegger Heimweh (Männerchor), Nina Burri (Kontorsionistin, Balletttänzerin), Sarah Meier (Eiskunstläuferin) Originaltitel: Happy Day