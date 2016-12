Schweiz 1 01:40 bis 02:35 Serien Ray Donovan Folge: 8 Bridget USA 2013 Dolby Digital HDTV Merken Wegen ihres Bauchpiercings erhält Bridget von Ray Hausarrest, doch sie verschwindet, um Marvin zu treffen. Ray, Bunchy und Terry stossen derweil auf den Geburtstag der anderen Bridget an, ihrer Schwester, die sich vor Jahren umgebracht hat. Als Mickey im Boxklub auftaucht, geht Ray weg. Terry ist völlig durcheinander, seit er weiss, dass Frances verheiratet ist. Für ihn ist Treue wichtig. Doch als sie von ihrem Mann verprügelt wird, reagiert er wie ein echter Donovan. Danach geht er zur Beichte. Ray zwingt den Makler, der Bunchy das Haus verkauft hat, mit brachialen Methoden zur Rückgabe des Geldes. Zu Hause versucht er mit Abby Frieden zu machen, doch fordert sie von ihm Dinge, die er nicht geben kann und wirft ihm erneut seine Untreue vor. Währenddessen trifft Mickey beim Wellness Linda, eine Autorin, die nicht abgeneigt scheint, ihn etwas näher kennenzulernen. Doch mit seiner ungeschliffenen, ja gewalttätigen Art schafft es Mickey, sie in die Flucht zu schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Ray Donovan) Jon Voight (Mickey Donovan) Paula Malcomson (Abby Donovan) Eddie Marsan (Terry Donovan) Dash Mihok (Bunchy Donovan) Pooch Hall (Daryll) Katherine Moennig (Lena) Originaltitel: Ray Donovan Regie: Guy Ferland Drehbuch: Ann Biderman Kamera: Matthew Jensen Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 16