Schweiz 1 13:10 bis 14:05 Diskussion NZZ Standpunkte Zwei Journalisten, ein Gast Roche - Mobilmachung gegen den Krebs CH 2016 2017-01-07 Der Basler Pharmakonzern Roche zeichnet sich durch eine einzigartige Erfolgsgeschichte aus. Die 1986 gegründete Firma war lange Jahre führend in der chemisch-pharmazeutischen Forschung, aus der so bekannte Medikamente wie Valium und Tamiflu hervorgingen. Mit der Entwicklung von Biotechnologie hat Roche seinen Fokus verändern - das Unternehmen ist heute weltweit führend in Krebsforschung und Krebstherapie. Mit dem Roche-CEO Severin Schwan unterhalten sich "NZZ"-Chefredaktor Eric Gujer und Katja Gentinetta über die Erfolgsstrategien des Basler Pharmakonzerns, die Notwendigkeit, innovativ zu bleiben, sowie über die Bedeutung des Standortes Schweiz. Moderation: Eric Gujer, Katja Gentinetta Gäste: Gäste: Severin Schwan (Roche-CEO) Originaltitel: NZZ Standpunkte