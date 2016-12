Sport1+ 09:30 bis 11:00 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga Füchse Berlin - MT Melsungen, 13. Spieltag D Merken Die Füchse Berlin wollen als Vorjahresfünfter in der DKB Handball-Bundesliga erneut eine gute Rolle spielen. Zumindest der Saisonstart war mit sechs Siegen in sechs Spielen beeindruckend, ehe dann auch Negativerlebnisse folgten. Jetzt wollen die Berliner im Fuchsbau ihre Stärke beweisen, dabei dürfte gegen MT Melsungen ein sehr offenes Match anstehen. Zuletzt unterlagen sie Melsungen denkbar knapp mit 23:24. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handball