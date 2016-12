Servus TV 01:15 bis 01:55 Krimiserie Copper Ein feiner irischer Herr USA 2013 2016-12-10 04:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach Evas Mordanklage bittet Detective Corcoran seinen Freund Dr. Freeman, den Leichnam des Opfers zu obduzieren. Seine Vermutung wird bestätigt: Ramsey starb nicht an der Verletzung, die ihm Eva zugefügt hat. Er wurde erstickt. Zudem entdeckt Corcoran in Donovans Büro den gleichen Auszug aus Shakespeares Othello, der schon in Benjamin Bartletts Abschiedsbrief stand. Somit scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Bartlett-Fall und dem Mord an Ramsey zu geben. Hat etwa Donovan etwas mit den Fällen zu tun? Free-TV-Premiere der zweiten Staffel der packenden Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Morehouse) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Tessa Thompson (Sara Freeman) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Dylan Taylor (Andrew O'Brien) Originaltitel: Copper Regie: Larysa Kondracki Drehbuch: Kyle Bradstreet Kamera: Pierre Gill Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 16