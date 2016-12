Servus TV 19:05 bis 20:10 Dokumentation Abenteuer Heißluftballon Mongolei D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Für Ballonfahrer ist die Mongolei ein Traum. Endlose Steppe und weite Wüste versprechen ungeahnte Höhenflüge. Vier internationale Ballonfahrer-Teams sind in das zentralasiatische Land gereist, um das zu erleben. Die Expedition unter Leitung von Phil und Allie Dunnington führt sie zu neuen Zielen, dahin, wo noch nie ein Ballon in den Himmel stieg. Die sanften Hügel des Hushtai Nationalparks, das weltberühmte buddhistische Kloster Erdene Zuu, das grüne Tsenkher Tal und natürlich die karge Wüste Gobi gehören dazu. Über 3.000 km Wegstrecke legen sie zurück, mal auf schnurgeraden Teerstraßen, meist auf Pisten und oft genug querfeldein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Phil Dunnington, Allie Dunnington Originaltitel: Abenteuer Heißluftballon Regie: Annette Scheurich Drehbuch: Annette Scheurich, Klaus Scheurich Kamera: Klaus Scheurich