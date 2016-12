Servus TV 15:50 bis 16:50 Dokumentation Heimatleuchten Winterfreuden A 2016 2016-12-15 23:20 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Vorweihnachtszeit gibt es viel zu tun und zu erleben. Conny Bürgler präsentiert ein winterlich-adventliches Potpourri aus Musik, Brauchtum und Ski- und Rodelvergnügen. So zum Beispiel trifft sie Weltmeister und Olympiasieger Mario Matt am Arlberg beim Skifahren, ist Teil einer flotten Schlittenpartie im Salzburger Pinzgau und besucht das Christkindl-Postamt in Steyr. Bertl Göttl hilft indes beim Ross putzen und einspannen - eine gemütliche Ausfahrt mit dem Pferdeschlitten geht sich natürlich ebenso aus. Außerdem besucht er den Schlösseradvent in Gmunden, fährt mit dem Schiff über den winterlichen Wolfgangsee und besucht im bayerischen Piding Kinder beim Kletzei geh. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Conny Bürgler Originaltitel: Heimatleuchten