Servus TV 12:45 bis 13:45 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1978 Stereo 16:9 HDTV Merken Cranford bittet Farnon um einen Hausbesuch. Doch der hat keine Lust auf die Gesellschaft des lästigen Farmers. Da dieser jedoch zu den größten und einflussreichsten Grundbesitzern der Gegend zählt, schickt er Herriot. Dieser soll vor Ort bestätigen, dass eine Kuh durch Blitzschlag ums Leben gekommen ist. Nach genauer Untersuchung stellt Herriot jedoch fest, dass Herzversagen die Todesursache war und Cranford einen Versicherungsbetrug plant? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Mary Hignett (Mrs. Hall) Carol Drinkwater (Helen Alderson) Jack Watson (Cranford) Peter Davison (Tristan Farnon) Frank Birch (Jeff Mallock) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Bob Blagden Drehbuch: Johnny Byrne Kamera: Ken Morgan Musik: Johnny Pearson