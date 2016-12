Servus TV 10:40 bis 11:40 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1978 Stereo 16:9 HDTV Merken Tristan findet heraus, dass die Farmerstochter Helen der Hauptgrund für Herriots zahlreiche Visiten bei Mr. Aldersons Kalb ist. Er beschließt, dem jungen Assistenten seines Bruders in Liebesdingen etwas unter die Arme zu greifen. Denn was Herriot nicht weiß: Er hat einen Rivalen! Der wohlhabende und gut aussehende Verleger Richard Edmundson hat ebenso ein Auge auf Helen geworfen. Indes hat Tristan mit eigenen Problemen zu kämpfen: Sein Bruder ist der Meinung, er soll mehr Zeit in der Praxis als im Pub verbringen. Deshalb bekommt er den Auftrag, sich um Farmer Dents Sau zu kümmern. Ein Tier, das für sein aggressives Verhalten bekannt ist und das sowohl Siegfried als auch Herriot bereits bei vorangegangenen Behandlungsversuchen in die Flucht geschlagen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Mary Hignett (Mrs. Hall) Carol Drinkwater (Helen Alderson) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Madge Ryan (Miss Harbottle) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Terence Dudley Drehbuch: Anthony Steven Kamera: Ken Morgan, John Kenway Musik: Johnny Pearson