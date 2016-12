Servus TV 10:20 bis 11:24 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Hause Herriot laufen die Vorbereitungen für den Krönungstag auf Hochtouren. Während Jimmy sich nur ungern auf die Festlichkeiten vorbereitet, fiebert Rosie dem Tag entgegen. Doch dann erkrankt das Mädchen und nicht einmal Penicillin kann helfen. Helen wendet sich daraufhin an Mrs. Alton, die mit ihrer selbstgemachten Naturmedizin helfen könnte. Wird es ihr gelingen, die kleine Rosie rechtzeitig gesund zu bekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Peter Davison (Tristan Farnon) Lynda Bellingham (Helen) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Brayshaw Drehbuch: James Herriot, Joan Salter Kamera: Steve Saunderson Musik: Johnny Pearson